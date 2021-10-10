Адена Джамала Фаюмі з міста Джальджулія госпіталізували до реанімаційного відділення близько двох тижнів тому. Він 10 днів перебував на апараті ЕКМО.

До теми Як вакцинація впиває на постковідний синдром

Через погіршення стану хлопця вже за кілька днів під'єднали до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО). Лікарі застосували всі заходи, аби зберегти життя пацієнта. На жаль, підлітка врятувати не вдалося.

Хлопцеві діагностували PIMS – дитячий запальний мультисистемний синдром. Аден Джамала став першим ізраїльтянином, який помер від цієї рідкісної хвороби.

PIMS досі вважається рідкісним. Відомо, що менш ніж 100 ізраїльських дітей мають в діагнозі цей постковідний синдром, але приблизно половину з цих випадків зафіксували під час хвилі Дельта-штаму,

– повідомили у виданні.

Минулого тижня з таким самим діагнозом у важкому стані госпіталізували шестимісячну дитину, яку підключили до апарату ЕКМО в медичному центрі Шиба в Тель-Хашомері.

PIMS: що відомо про рідкісний постковідний синдром

PIMS схожий на синдром Кавасакі – це системний васкуліт із переважним ураженням судин середнього калібру, який найчастіше вражає дітей. Також він супроводжується синдромом токсичного шоку.

Серед перших симптомів:

Висока температура,

Кашель і утруднене дихання,

Синдром може вразити серце, травну, нервову та дихальну системи.

Хвороба зазвичай виникає через кілька тижнів після зараження COVID-19. Вона може виникнути не лише в симптоматичних пацієнтів, а й у тих, які мали безсимптомний перебіг коронавірусу.