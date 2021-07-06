Ефективність проти недуги та запобігання легкого перебігу захворювання – знизилась до 64%. Таку заяву зробили 6 червня.

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При цьому, згідно з даними міністерства охорони здоров'я Ізраїля, ефективність вакцини проти важкої хвороби і госпіталізації залишається на рівні 93%.

Що кажуть у Pfizer

Представники Pfizer відмовився коментувати дані з Ізраїлю. Однак вони посилаються на інші дослідження. У них мовиться про те, що антитіла, викликані вакциною, як і раніше здатні нейтралізувати всі протестовані варіанти. Зокрема, і варіант Дельта, але менш ефективно.

Коронавірус в Ізраїлі: що відомо

В Ізраїлі була одна з найефективніших у світі кампаній з вакцинації від COVID-19.

Майже 60% населення Ізраїлю отримали хоча б одне щеплення Pfizer, в результаті чого кількість щоденних випадків COVID-19 значно знизилася.

Однак через штам Дельта нові випадки захворювання знову почали рости.

Довідка. З початку пандемії коронавірусу в Ізраїлі зафіксували 843,4 тисячі випадків інфікування. Зокрема – понад 6,4 тисяч смертей. Ще 834,1 тисячі людей одужали. Такі дані наводить Johns Hopkins University.

Що варто знати про штам Дельта: основне

Джерело: МОЗ України

Цей штам вперше виявили в Індії. Нині його зафіксували у 92 країнах.

Штам Дельта ще на початку травня ВООЗ оголосила міжнародною загрозою.

Згідно з даними служб громадського здоров'я Великої Британії, Дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

За даними австралійських лікарів, Дельта-варіанту передається від 5 до 10 секунд.

В Україні виявили 2 випадки зараження коронавірусом, викликаних новим штамом Дельта 23 червня. Хворобу виявили у людей, які приїхали з Росії.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу