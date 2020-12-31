Двоє чоловіків 75 та 88 років в Ізраїлі померли після вакцинування проти коронавірусу. Проте місцеві медики вважають, що обидві смерті з вакциною не пов'язані.

В Ізраїлі зафіксували 2 смерті після вакцинації проти коронавірусу

У Єрусалимі в одній з лікарень помер 88-річний чоловік. Трапилося це невдовзі після того, як він вакцинувався проти коронавірусу. Про випадок розповіли 30 грудня у виданні The Jerusalem Post.

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Лікарі з медичного центру Університету Хадасса наголошують: не слід стверджувати, що саме вакцинація призвела до смерті чоловіка. Річ у тім, що він страждав на важке захворювання.

Це не перша смерть після вакцинації: 28 грудня помер 75-річний пацієнт. Але й він тривалий час страждав на хворобу серця та мав інші проблеми зі здоров'ям.

Наразі жодні дані не підтвердили зв'язок вакцинації проти COVID-10 зі смертю щеплених. Навіть попри те, що обидва випадки сталися через кілька годин після щеплення.

Офіційна позиція Ізраїлю щодо смертельних випадків після вакцинації

Станом на 30 грудня в Ізраїлі вакцинувалося 650 тисяч людей (першою дозою, загалом їх потрібно прийняти 2). Але навіть 2 випадки смертей активно обговорюють у суспільстві – і це правильно.

Зараз у країні вакцинують медичний персонал, людей віком у понад 60 років і людей з хронічними хворобами (наступними будуть щеплювати вчителів і загалом весь шкільний персонал).

Тож слід врахувати, що коли вакцини вводять людям із груп ризику, можуть траплятися сумні випадки. Висновки про безпеку вакцини з цього робити не слід. Скоріше слід привітати прозорість, з якою інформують про процес вакцинації.

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