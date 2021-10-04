Сертифікати вакцинації в Ізраїлі

В Ізраїлі сертифікат вакцинації потрібен для входу в громадські місця: ресторани, готелі, клуби, заклади культури тощо. Невакцинованим дозволяють вхід лише за наявності негативного результату експрес-тесту, який дійсний протягом 24 годин, або негативного ПЛР-тесту, який дійсний протягом 72 годин.

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Нові правила отримання сертифікатів

Влада Ізраїлю зазначає, що ті, хто вакцинувався більш ніж пів року тому, тепер зобов'язані отримати бустерну дозу вакцини, щоб їх COVID-паспорт продовжив діяти.

Крім того, COVID-сертифікат могли отримати люди, які перехворіли впродовж останніх шести місяців. Однак правила змінились і для цієї групи людей: тепер їм треба зробити хоча б одне щеплення, щоб отримати документ. Через такі нововведення COVID-сертифікати втратять від 1,7 до 1,9 мільйона громадян.

Причина зміни правил

Такі зміни у країні запровадили після того, як зафіксували значне зниження імунітету в людей через 5 або 6 місяців після другої дози вакцини Pfizer – найбільш розповсюдженої в Ізраїлі.

Крім того, у країні почалася нова хвиля зростання захворюваності на COVID-19. Якщо влітку там фіксували менш як пів тисячі щоденних випадків, то у вересні цей показник часто перевищував 10 тисяч.

Ще однією причиною запровадження третьої дози є дослідження, які показали її ефективність у запобіганні важких захворювань. Третю дозу вакцини отримали вже 3,4 мільйона громадян.

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