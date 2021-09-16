Знищувати "погані" бактерії спробували за допомогою токсинів. Ця стратегія лікування може стати дуже перспективною альтернативою антибіотиків, які руйнують мікрофлору кишківника, випалюючи взагалі усі бактерії.

Увага Дефіцит вітаміну D під час пандемії COVID-19: як це пов'язано з депресією

Яку систему створили вчені

Вона працює так: дозволяє створювати корисні бактерії, які розпізнають патогенні й за допомогою токсинів їх нейтралізують.

Вчені використовували безпечні для людини морські бактерії Vibrio natriegens і забезпечили їх "зброєю" – своєрідними стрілами, які доставляють ці токсини в сусідні патогенні бактерії.

Увага! Експерименти показали, що можна контролювати тип і кількість токсинів, а також знищувати тільки чітко задані штами бактерій.

"Це доказ того, що у нас є можливості виробляти бактерії для систем знищення як альтернативу класичним антибіотикам", – заявив співавтор роботи Дор Саломон.

Що спонукало вчених до розробки нової технології

Як пояснили автори, розробка цієї принципової нової технології продиктована гострою потребою в альтернативах антибактеріальних препаратів, ефективність яких безперервно знижується на тлі зростання резистентності.

Що кажуть інші дослідження? Зараз зростання резистентності до антибактеріальних препаратів (це стійкість бактерій до одного або кількох антибіотиків) вважається однією з основних глобальних загроз здоров'ю людини. Попри це, темпи споживання антибіотиків тільки ростуть.



Недавні дослідження показали, що частий прийом Зараз зростання резистентності до антибактеріальних препаратів (це стійкість бактерій до одного або кількох антибіотиків) вважається однією з основних глобальних загроз здоров'ю людини. Попри це, темпи споживання антибіотиків тільки ростуть.Недавні дослідження показали, що частий прийом препаратів підвищує ризики раку на 50% , а тривалий курс лікування може позначитися на здоров'ї вже протягом 5 років.

Область застосування нової технології вельми перспективна: мовиться не тільки про розробку препаратів для лікування патогенних бактерій у людей, але й засобів для профілактики бактеріальних інфекцій з харчових продуктів – м'яса та риби.