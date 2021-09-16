Ізраїльські вчені знайшли потенційну біологічну заміну антибіотикам
Джерело:EurekAlert
Нове дослідження Тель-Авівського університету виявило механізм, за допомогою якого "хороші" віруси можуть атакувати "погані" бактерії. А також знищувати їх і блокувати розмноження.
Знищувати "погані" бактерії спробували за допомогою токсинів. Ця стратегія лікування може стати дуже перспективною альтернативою антибіотиків, які руйнують мікрофлору кишківника, випалюючи взагалі усі бактерії.
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Яку систему створили вчені
Вона працює так: дозволяє створювати корисні бактерії, які розпізнають патогенні й за допомогою токсинів їх нейтралізують.
Вчені використовували безпечні для людини морські бактерії Vibrio natriegens і забезпечили їх "зброєю" – своєрідними стрілами, які доставляють ці токсини в сусідні патогенні бактерії.Увага! Експерименти показали, що можна контролювати тип і кількість токсинів, а також знищувати тільки чітко задані штами бактерій.
"Це доказ того, що у нас є можливості виробляти бактерії для систем знищення як альтернативу класичним антибіотикам", – заявив співавтор роботи Дор Саломон.
Що спонукало вчених до розробки нової технології
Як пояснили автори, розробка цієї принципової нової технології продиктована гострою потребою в альтернативах антибактеріальних препаратів, ефективність яких безперервно знижується на тлі зростання резистентності.
Що кажуть інші дослідження?Зараз зростання резистентності до антибактеріальних препаратів (це стійкість бактерій до одного або кількох антибіотиків) вважається однією з основних глобальних загроз здоров'ю людини. Попри це, темпи споживання антибіотиків тільки ростуть.
Недавні дослідження показали, що частий прийом препаратів підвищує ризики раку на 50%, а тривалий курс лікування може позначитися на здоров'ї вже протягом 5 років.
Область застосування нової технології вельми перспективна: мовиться не тільки про розробку препаратів для лікування патогенних бактерій у людей, але й засобів для профілактики бактеріальних інфекцій з харчових продуктів – м'яса та риби.