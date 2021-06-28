Найближчим часом у відомстві введуть штрафи для тих людей, які потайки та всупереч заборонам відвідуватимуть держави з високим рівнем інфікування коронавірусу. Мова йде про країни, які не рекомендовані ізраїльтянам для відвідування.

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Суми штрафів поки що невідомі, але зазначається, що вони будуть "високими". Про це розповів міністр охорони здоров'я Ізраїлю Ніцан Горовіц.

Згідно з рекомендаціями фахівців, Нафталі Беннет схвалив мобілізацію 250 поліцейських для посилення контролю над дотриманням карантину серед тих, хто повертається з-за кордону.

Окрім цього, на кордонах відкриють додаткові експрес-лабораторії для проведення тестів в аеропорту Бен-Гуріон.

Ймовірно, до таких суворих заходів вдалися через поширення штаму коронавірусу Дельта в країні. Відомо, що нині там інфікуються навіть вакциновані люди. Серед нових інфікованих є підлітки та дорослі.

Ситуація з коронавірусом в Ізраїлі: основне

Джерело: Мінфін

Станом на 28 червня в Ізраїлі виявили 840 888 хворих на коронавірус, 6 429 з яких померли.

Недугу подолали 833 279 ізраїльтян. Нині в країні зафіксовано 1 180 активних хворих, які продовжують своє лікування.

В країні схвалили 2 вакцини проти коронавірусу: Moderna та Pfizer-BioNTech.

Від початку вакцинальної кампанії в країні повністю імунізували 5 156 188 громадян (55,29% населення). Всього в країні провели 10 694 397 щеплень.

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