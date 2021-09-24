Препарат Vaxzervia відрізняється від Pfizer й Moderna тим, що заснований на класичному вірусному векторі, а не на технології мРНК.

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Його застосовуватимуть, щоб вакцинувати пацієнтів, які мали гостру алергічну реакцію після щеплення американськими препаратами.

Зазначається, що вакцинуватися Vaxzervia матимуть змогу жителі Ізраїлю, які з різних міркувань негативно ставляться до технології мРНК й не планували робити щеплення. Так МОЗ країни розраховує підвищити рівень вакцинації серед людей, які відмовлялися від цього раніше.

Постачання вакцини Vaxzervia до лікарняних кас почнеться найближчим часом.

Довідка. 25 березня 21 року компанія вирішила змінити назву препарату AstraZeneca на Vaxzervia. Можливо, на тлі того, що низка країн раніше припинила її використання. Регулятор зазначив, що зміна назви не несе з собою змін інших параметрів препарату.

Що це за вакцина? Вакцина фармкомпанії AstraZeneca використовує вірусний вектор, створений на основі послабленого вірусу, що викликає застуду в шимпанзе, і містить генетичний матеріал коронавірусу. Після вакцинації формується спеціальний шипоподібний білок, який допомагає імунній системі розпізнавати коронавірус, якщо той потрапляє в організм людини.



Цю вакцину шведсько-британська компанія розробляла спільно з дослідниками з Оксфордського університету. Препарат зареєстрований під двома торговими марками: CoviShield та AstraZeneca-SKBio.



Одна з переваг препарату від AstraZeneca перед іншими вакцинами, які вже використовуються, – вона може зберігатися тривалий час за температури 2 – 8°C.

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