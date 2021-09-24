В Ізраїлї зареєстрували вакцину від AstraZeneca: чому лише зараз

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю зареєструвало вакцину від шведського-британської компании AstraZeneca. Раніше в країні офіційно зареєстровані були лише препарати від Pfizer та Moderna.

Препарат Vaxzervia відрізняється від Pfizer й Moderna тим, що заснований на класичному вірусному векторі, а не на технології мРНК.

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Його застосовуватимуть, щоб вакцинувати пацієнтів, які мали гостру алергічну реакцію після щеплення американськими препаратами.

Зазначається, що вакцинуватися Vaxzervia матимуть змогу жителі Ізраїлю, які з різних міркувань негативно ставляться до технології мРНК й не планували робити щеплення. Так МОЗ країни розраховує підвищити рівень вакцинації серед людей, які відмовлялися від цього раніше.

Постачання вакцини Vaxzervia до лікарняних кас почнеться найближчим часом.

Що це за вакцина? Вакцина фармкомпанії AstraZeneca використовує вірусний вектор, створений на основі послабленого вірусу, що викликає застуду в шимпанзе, і містить генетичний матеріал коронавірусу. Після вакцинації формується спеціальний шипоподібний білок, який допомагає імунній системі розпізнавати коронавірус, якщо той потрапляє в організм людини.



Цю вакцину шведсько-британська компанія розробляла спільно з дослідниками з Оксфордського університету. Препарат зареєстрований під двома торговими марками: CoviShield та AstraZeneca-SKBio.



Одна з переваг препарату від AstraZeneca перед іншими вакцинами, які вже використовуються, – вона може зберігатися тривалий час за температури 2 – 8°C.

Коронавірус та вакцинація в Ізраїлі

Від початку пандемії в Ізраїлі виявили 1 256 600 хворих на коронавірус, на жаль, 7 611 з них – померли, ще 1 183 557 одужали.

За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, станом на 24 вересня, першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 6 081 276 осіб ( це 65% населення країни), другу дозу – 5 605 489 осіб.

Загалом 3 154 008 осіб щеплені третьою дозою (34% населення країни, 46% дорослого населення).