Але усунути ризики тромбозу не так просто. Адже спершу вченим потрібно зрозуміти та вивчити причини їхнього утворення.

До теми За останній тиждень в Україні зробили більше COVID-щеплень, ніж за минулий місяць

Тож нині фахівці цим і займаються. Також вчені вивчають, чи можуть потенційні модифікації препаратів взагалі якось вплинути на ризики тромбозу.

Проблеми з вакциною від коронавірусу Johnson & Johnson

Вакцину Johnson & Johnson найпершими почали використовувати в США, але вакцинацію призупинили на час розслідування виникнення тромбів після щеплення цим препаратом.

Так, ускладнення виникли у шести жінок. Одна з них померла, а ще одна потрапила до лікарні у важкому стані. Після цього закрилося два центри масової вакцинації в штатах Північна Кароліна і Колорадо.

До перевірки ймовірного зв'язку між препаратом і тромбозами приступили центри з контролю і профілактики захворювань США, управління з контролю за продуктами та ліками США і Європейське агентство з лікарських препаратів.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca