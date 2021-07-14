Але усунути ризики тромбозу не так просто. Адже спершу вченим потрібно зрозуміти та вивчити причини їхнього утворення.
До теми За останній тиждень в Україні зробили більше COVID-щеплень, ніж за минулий місяць
Тож нині фахівці цим і займаються. Також вчені вивчають, чи можуть потенційні модифікації препаратів взагалі якось вплинути на ризики тромбозу.
Проблеми з вакциною від коронавірусу Johnson & Johnson
- Вакцину Johnson & Johnson найпершими почали використовувати в США, але вакцинацію призупинили на час розслідування виникнення тромбів після щеплення цим препаратом.
- Так, ускладнення виникли у шести жінок. Одна з них померла, а ще одна потрапила до лікарні у важкому стані. Після цього закрилося два центри масової вакцинації в штатах Північна Кароліна і Колорадо.
- До перевірки ймовірного зв'язку між препаратом і тромбозами приступили центри з контролю і профілактики захворювань США, управління з контролю за продуктами та ліками США і Європейське агентство з лікарських препаратів.
Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca
- Після початку застосування препарату в ЄС, деякі європейські країни почали припиняти використання даної вакцини. Причиною стало утворення загадкових тромбів у щеплених.
- Пізніше, 6 квітня, Європейське агентство з лікарських засобів теж заявило про зв'язок між вакциною та випадками тромбозу.
- Консультативний комітет ВООЗ з безпеки вакцин заявив, що зв'язок "можливий, але не підтверджений". Тим паче, що ризик мінімальний. Після цього Великобританія і Бельгія встановили обмеження за віком на вакцинацію.