J&J та AstraZeneca модифікують вакцини, щоб знизити ризики тромбозу

Відомо, що після щеплення вакцинами від компаній Johnson&Johnson та AstraZeneca існує низький рівень виникнення тромбозів. Тож розробники планують модифікувати свої препарати задля зниження цих ризиків.

Але усунути ризики тромбозу не так просто. Адже спершу вченим потрібно зрозуміти та вивчити причини їхнього утворення.

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Тож нині фахівці цим і займаються. Також вчені вивчають, чи можуть потенційні модифікації препаратів взагалі якось вплинути на ризики тромбозу.

Проблеми з вакциною від коронавірусу Johnson & Johnson

Вакцину Johnson & Johnson найпершими почали використовувати в США, але вакцинацію призупинили на час розслідування виникнення тромбів після щеплення цим препаратом.

Так, ускладнення виникли у шести жінок. Одна з них померла, а ще одна потрапила до лікарні у важкому стані. Після цього закрилося два центри масової вакцинації в штатах Північна Кароліна і Колорадо.

До перевірки ймовірного зв'язку між препаратом і тромбозами приступили центри з контролю і профілактики захворювань США, управління з контролю за продуктами та ліками США і Європейське агентство з лікарських препаратів.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca