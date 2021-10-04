Johnson & Johnson може просити дозвіл на ревакцинацію своїм перпаратом

Американська компанія Johnson & Johnson вже цього тижня може подати власну заяву до Управління продовольства та медикаментів (FDA). Вони проситимуть дозволити ревакцинацію своїм препаратом.

Згідно з даними останнього дослідження, використання бустерної дози цієї вакцини захищає від госпіталізації через коронавірус на 71%.

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Сьогодні Johnson & Johnson є останнім з трьох уповноважених на федеральному рівні постачальників вакцин, які бажають запровадити ревакцинацію. Все це – на тлі того, що є багато свідчень про те, що люди з групи ризику й літні особи потребують підвищеного захисту від коронавірусу.

. Наразі Janssen – єдина сертифікована ВООЗ однодозова вакцина.

Натомість FDA назначило зустріч представників J&J й свого експерта на 15 жовтня 2021 року, аби порушити це питання.

Як ствердили у виданні, той факт, що FDA назначило зустріч ще до того, як компанія подала заяву, – показує, що в адміністрації Байдена потребують невідкладно підвищити рівень захисту серед вакцинованих препаратом J&J людей.

Що відомо про вакцину Janssen? Janssen є так званою "векторною вакциною", розроблена, фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Вона містить вірус, який не шкодить організму людини. Його завдання полягає в тому, щоб доставити в клітину ген хвороботворного вірусу, проти якого потрібно виробити імунітет.



Компанія заявила, що одне щеплення їх вакциною надає імунний захист від COVID-19 на термін 8 місяців, а також захищає від більш заразного дельта-штаму. Варто нагадати, що вакцину Johnson & Johnson визнала ВООЗ та багато країн всього світу.

Johnson & Johnson рекомендувала дві дози

Джерело: BusinessInsider

Втім, раніше у Johnson & Johnson повідомили, що бустерна доза їх вакцини, які рекомендують вводити через два місяці після першої, то ефективність захисту зростає до 94%. Зокрема, після другої дози кількість антитіл збільшується у 4 – 6 разів.