Вакцина ефективна проти небезпечних мутацій

Компанія заявила, що одне щеплення їх вакциною надає імунний захист від COVID-19 на термін 8 місяців, а також захищає від більш заразного дельта-штаму. Крім антитіл, вакцина сприяє появі Т-клітин для захисту від захворювання.

До теми В Україні дозволили змішувати COVID-вакцини: які саме

Заяву про такі дані двох нових досліджень компанія опублікувала 1 липня. Зазначимо, що публікації ще не пройшли рецензійної перевірки.

Поточні дані досліджень вказують, що одне щеплення вакциною Johnson & Johnson проти COVID-19 викликає потужну відповідь антитіл, яка не спадає, а натомість покращується з плином часу. До того ж ми бачимо стійку відповідь клітинного імунітету,

– зазначив очільник дослідницького напрямку компанії Johnson & Johnson Матай Маммен.

У компанії також заявили про те, що вакцина викликає стійку відповідь і надає адекватний захист від нового дельта-штаму COVID-19.

Ефективність інших вакцин

Раніше про ефективність проти мутованої версії Дельта повідомила компанія виробник вакцини Moderna. Зокрема, препарат виявився набагато ефективнішим по виробленню антитіл проти варіанту Дельта, ніж проти варіанту Бета, вперше виявленого в Південній Африці.

До слова, недавнє дослідження підтвердило довготривалу ефективність вакцин Moderna та Pfizer. Вакцинація цими препаратами може захистити від інфікування на довгі роки.

Чому виникли побоювання щодо варіанту Дельта

Штам коронавірусу Дельта викликав занепокоєння у світових експертів охорони здоров'я. Ще на початку травня ВООЗ оголосила його міжнародною загрозою.

У Великій Британії інфікування цим варіантом становить 96% серед нових випадків зараження коронавірусом.

Наразі штам Дельта став найпоширенішим варіантом серед нових випадків інфікування COVID-19 у Сполучених Штатах – кількість інфікувань цим варіантом вірусу сягнула 40% від усіх нових випадків зараження.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу