В Johnson & Johnson пообіцяли надати вакцину проти COVID-19 для дітей до вересня
У компанії Johnson & Johnson оголосили, що діти у віці до 18 років зможуть отримати щеплення проти коронавірусу вже цієї осені. Зокрема, постачання відповідної вакцини заплановано на вересень.
Джерело:CNN
Для початку потрібні нормативи
Генеральний директор компанії Алекс Горскі пояснив, що необхідно досягти відповідності розробленої вакцини спеціальним нормативним вимогам, розрахованим на дітей.
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Гарна новина полягає в тому, що FDA вже працює з компаніями над встановленням чітких нормативних вимог, щоб можна було збирати відповідні дані,
– зазначив Горскі.
Керівник пояснив, що перевага їх вакцини в тому, що вони і раніше розробляли й застосовували їх для дітей.
Дослідження уже стартували
Компанія незабаром почне тестування серед підлітків віком від 12 до 18 років. В кінці березня, ймовірно, стартує тестування вагітних жінок, а також людей зі зниженим імунітетом.
Інші компанії, зокрема Pfizer і Moderna, вже тестують свої вакцини проти коронавірусу на основі мРНК у дітей.
Що відомо про вакцину проти коронавірусу від Johnson&Johnson?Це векторна вакцина на основі аденовірусу, яка відрізняється від конкурентів передусім тим, що одному пацієнтові потрібна одна доза, а не дві. Попередній договір про постачання вакцини від Johnson & Johnson уклав Євросоюз.
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