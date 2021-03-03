В Johnson & Johnson пообіцяли надати вакцину проти COVID-19 для дітей до вересня

У компанії Johnson & Johnson оголосили, що діти у віці до 18 років зможуть отримати щеплення проти коронавірусу вже цієї осені. Зокрема, постачання відповідної вакцини заплановано на вересень.

Для початку потрібні нормативи

Генеральний директор компанії Алекс Горскі пояснив, що необхідно досягти відповідності розробленої вакцини спеціальним нормативним вимогам, розрахованим на дітей.

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Гарна новина полягає в тому, що FDA вже працює з компаніями над встановленням чітких нормативних вимог, щоб можна було збирати відповідні дані,

– зазначив Горскі.

Керівник пояснив, що перевага їх вакцини в тому, що вони і раніше розробляли й застосовували їх для дітей.

Дослідження уже стартували

Компанія незабаром почне тестування серед підлітків віком від 12 до 18 років. В кінці березня, ймовірно, стартує тестування вагітних жінок, а також людей зі зниженим імунітетом.

Інші компанії, зокрема Pfizer і Moderna, вже тестують свої вакцини проти коронавірусу на основі мРНК у дітей.