Регулятор ЄС заявив про зв'язок вакцини Johnson & Johnson з тромбозами

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) оцінило ризики виникнення тромбозів у вакцинованих препаратом Johnson & Johnson (Janssen). У відомстві заявили, що виявили можливий зв'язок між вакциною і дуже рідкісними ускладненнями у щеплених нею людей.

Регулятор ЄС підкреслив, що переваги вакцини Johnson & Johnson значно перевищують ризики. Адже ускладнення від коронавірусу та смерть внаслідок хвороби виникають значно частіше, ніж тромбоутворення.

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Як і у випадку з препаратом AstraZeneca, у відомстві зазначили, що застереження про ризик виникнення тромбозів необхідно додати до інформації про вакцину.

Під час засідання 20 квітня 2021 року Комітет з безпеки EMA (PRAC) прийшов до висновку, що попередження про незвичайні тромби з низьким вмістом тромбоцитів повинні бути додані до інформації про продукт, вакцини COVID-19 Janssen. Також PRAC прийшов до висновку, що це явище слід віднести до дуже рідкісних побічних ефектів вакцини,

– йдеться в повідомленні.

Комітет фармаконагляду EMA вивчив 8 серйозних повідомлень про тромбози серед вакцинованих у США, де щеплення зробили вже понад 7 мільйонів осіб.

Всі ускладнення розвивались у людей віком до 60 років впродовж 3 тижнів після вакцинації. Більшість з них – жінки. Одна людина померла.

У ЄС вакцинація препаратом Johnson & Johnson ще не починалася. Але багато країн Євросоюзу його вже отримали.

Симптоми тромбозів після вакцинації препаратом Johnson & Johnson

У повідомлення також йдеться, що люди повинні звернутися за невідкладною медичною допомогою у тому випадку, якщо у них з'являться будь-які наступні симптоми впродовж 3 тижнів після вакцинацію препаратом Janssen: