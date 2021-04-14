Спершу США рекомендували призупинити вакцинацію від коронавірусу препаратом Johnson & Johnson через виникнення тромбозу у шести пацієнтів, а згодом компанія вирішила відкласти поставки до ЄС.

Іноземні ЗМІ пишуть, що ця відстрочка ще більш ускладнить ситуацію в Європі. Зауважимо, що ЄС зіткнувся з нестачею вакцин від COVID-19 через виявлені проблеми з вакциною AstraZeneca.

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Вакцину Johnson & Johnson раніше почали використовувати в США. На сьогодні, 14 квітня, вакцинацію препаратом призупинили для проведення розслідування виникнення рідкісного і важкого типу тромбів після щеплення цим препаратом.

Так, минулого тижня закрилося два центри масової вакцинації в штатах Північна Кароліна і Колорадо. Регулятор США не знайшов зв'язку між застосуванням вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson і випадками тромбозу у людей, яким ввели препарат.

Що цікаво, президент США Джо Байден заявив у, що навіть при тимчасовій втраті одноразової вакцини Johnson & Johnson існує величезна кількість вакцин Pfizer і Moderna, яка достатня "на 100% для кожного одинокого американця".

Вакцина Johnson & Johnson: головне про ефективність

Ефективність вакцини становить 66%. Виготовляє препарат бельгійська компанія Janssen. Вважається, що через 14 днів після вакцинації вона з імовірністю 77% рятує від важкого перебігу захворювання, а через 28 днів цей захист зростає до 85%.

Дані взяті з BBC

До слова, у третій фазі клінічних випробувань взяла участь 39 321 людина у Південній Африці, Мексиці, США та деяких країнах Південної Америки. 19 630 учасників отримали вакцину, решта — плацебо. Під час дослідження не виявили серйозних побічних ефектів.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу