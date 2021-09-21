Регулятор США рекомендує вводити бустерну дозу Pfizer людям, старшим за 65 років зростає до 94%.

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Наразі Janssen – єдина сертифікована ВООЗ однодозова вакцина.

Нова ефективність вакцини

У Johnson & Johnson зазначили, що бустерна доза їх вакцини, які рекомендують вводити через два місяці після першої, то ефективність захисту зростає до 94%.

Дані нового дослідження допоможуть компанії переконати посадовців у необхідності бустерної дози їхньої вакцини.

Там зазначають, що бустерна доза збільшує кількість антитіл у 4 – 6 разів. Водночас побічні ефекти після бустерної дози були аналогічні тим, які бувають після першої дози.

Що відомо про бустерну вакцинацію

Тож про імунізацію трьома дозами своїх вакцин заявили чи не усі виробники схвалених COVID-вакцин, зокрема: