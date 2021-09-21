У Johnson & Johnson знайшли спосіб, як підвищити ефективність їх вакцини проти COVID-19
Джерело:BusinessInsider
У Johnson & Johnson заявили, що бустерна доза їхньої вакцини проти коронавірусу підвищує ефективність щеплення до 94%.
Регулятор США рекомендує вводити бустерну дозу Pfizer людям, старшим за 65 років зростає до 94%.
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Нова ефективність вакцини
У Johnson & Johnson зазначили, що бустерна доза їх вакцини, які рекомендують вводити через два місяці після першої, то ефективність захисту зростає до 94%.
Дані нового дослідження допоможуть компанії переконати посадовців у необхідності бустерної дози їхньої вакцини.
Там зазначають, що бустерна доза збільшує кількість антитіл у 4 – 6 разів. Водночас побічні ефекти після бустерної дози були аналогічні тим, які бувають після першої дози.
Що відомо про бустерну вакцинацію
Тож про імунізацію трьома дозами своїх вакцин заявили чи не усі виробники схвалених COVID-вакцин, зокрема:
- у Pfizer оголосили, що ефективність їхньої вакцини знижується приблизно на 6% кожні два місяці, і до 84% через 6 місяців після другого щеплення;
- вакцина від Moderna ефективна майже на 93% проти коронавірусу навіть через 6 місяців після вакцинації, але нові мутації коронавірусу можуть вплинути на ефективність;
- бустерна доза вакцини Sinovac Biotech підвищує рівень антитіл проти штаму Дельта у понад 2,5 раза.