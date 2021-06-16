Кабмін дозволить сімейним лікарям видавати довідки про повну вакцинацію від COVID-19

Уряд ухвалить рішення, яким дозволить сімейним лікарям видавати довідки про повну вакцинацію (щеплення двома дозами) від коронавірусу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на сьогодні вакцинація в Україні набирає обертів.

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Так, у країні вже працюють більше 50 центрів вакцинації.

Сьогодні (16 червня) вносимо зміни, які дозволять сімейним лікарям видавати довідки, які засвідчують проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу і це має спростити отримання таких свідоцтв,

– сказав він.

Шмигаль також додав, що карантин в Україні сьогодні продовжать до 31 серпня. Прем'єр закликав місцеву владу і владу Києва проаналізувати можливості системи охорони здоров'я й на наступних вихідних "працювати у звичному режимі".

"Зрозуміло, що у нас двоє вихідних і на обидвох будуть святкові дні, але потрібно вакцинувати якомога більше людей, тому вихідні або святкові дні не мають стати на заваді й центри вакцинації – їх кількість має збільшуватись і кількість провакцинованих людей має, відповідно, зростати", – додав глава Кабміну.



Правила зеленої карантинної зони / Інфографіка 24 каналу