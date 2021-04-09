Кабмін дозволив використовувати для COVID-хворих технічний кисень: умова

Кабінет Міністрів дозволив використовувати у медичних закладах технічний кисень для кисневої підтримки пацієнтів із COVID-19, якщо він повністю відповідає показникам якості кисню медичного.

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що Кабмін дозволив використання технічного кисню за умови відповідності його показників медичному.

Читайте також МОЗ змінило протокол лікування коронавірусу в Україні

Рішення продиктоване метою збереження життя громадян, адже киснева терапія є одним з обов’язкових заходів у лікуванні пацієнтів із коронавірусною хворобою. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов,

– йдеться у повідомленні МОЗ.

Міністр сказав, що уряд готовий тимчасово використовувати кисень технічний за умови відповідності його критеріям кисню медичного, які будуть підтверджені лабораторно.

Степанов наголосив, що основні показники кисню технічного мають відповідати специфікації та методиці контролю основним показникам кисню медичного. Це має бути підтверджено відповідним сертифікатом (протоколом) аналізу, виданим акредитованою лабораторією з контролю якості.

Закуповувати й постачати технічний кисень до закладів лікування можна буде виключно після медичних досліджень, які засвідчать, що він повністю відповідає всім критеріям кисню медичного,

– наголосив міністр.

Місяцями раніше МОЗ наголошував на тому, що технічний кисень є дуже небезпечним

Що цікаво, 9 жовтня 2020 року Максим Степанов заявив на ранковому брифінгу, що технічний кисень є небезпечним для життя людини.

Дані взяті з Укрінформу

Цього ніколи не буде зроблено, тому що медичний і технічний кисень відрізняються. Медичний кисень – це лікарський засіб, який використовується для лікування людини. Він має відповідати певним стандартам. І це є не тільки українською практикою, це світова практика, тому що мова про життя і здоров'я громадян,

– сказав тоді міністр.

Крім того, Максим Степанов раніше сказав, що технічний кисень вибухонебезпечний. Він нагадав про випадок, який стався 10 років тому у Луганську.

"...У 2010 році саме через застосування технічного кисню всупереч встановленим правилам в місті Луганськ, у сьомій міській лікарні стався вибух, при якому загинули люди в реанімаційному відділенні", – згадав він.

Згідно з Постановою Кабміну, постачатимуть технічний кисень до лікувально-профілактичних закладів ліцензіати з гуртової торгівлі медичними газами. Інформування Держлікслужби про отримувачів, обсяги та якість доставленого кисню також покладене на ліцензіата.