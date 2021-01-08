На пунктах в'їзду-виїзду можна буде пройти експрес-тестування на антиген до коронавірусу. Мовиться про людей, які в'їжджають на контрольовану урядом України територію з окупованого Криму та ОРДЛО.

З Криму й ОРДЛО можна буде в'їхати за експрес-тестом

Експрес-тест на антиген до коронавірусу можна буде здати безпосередньо у КПВВ (контрольному пункті в'їзду-виїзду). Відповідну постанову Кабінету Міністрів України за номером 9 від 5 січня опублікували на Урядовому порталі.

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Мовиться про людей, які заїжджають на контрольовану українським урядом територію з окупованого Криму та частини Донецької й Луганської областей. Тепер вони не повинні будуть йти на самоізоляцію, якщо тест буде негативним.

Що саме змінив уряд у правилах в'їзду з окупованих територій

Уряд змінив постанову "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 9 грудня 2020 року.

Згідно з цими змінами:

Не потрібною буде самоізоляція чи обсервація прибулої з тимчасово окупованих територій людини, якщо результат тесту на COVID-19 – негативний.

чи обсервація прибулої з тимчасово окупованих територій людини, якщо результат тесту на COVID-19 – негативний. Тестувати можна як методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), так і експрес-тестом на визначення антигена коронавірусу.

на визначення антигена коронавірусу. Тест треба буде зробити після перетину КПВВ, пункти тестування мають забезпечити обласні адміністрації Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Простіше кажучи: якщо людина прийшла на КПВВ, зробила експрес-тест на COVID-19, і його результат виявився негативним – вона може спокійно подорожувати Україною без обсервацій та самоізоляцій.

Важливо: після перетину державного кордону самоізоляцію можна припинити тільки за наявності негативного результату ПЛР-тесту.

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