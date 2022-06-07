Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. В Україні підготували законодавче підґрунтя для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва.

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За словами Ляшка, у МОЗ розуміють негативні наслідки війни на стан психічного здоров'я. Внаслідок цього впливу багато людей потребуватимуть медикаментозного лікування.

Комунікаційні кампанії проти виробництва препаратів канабісу свідомо ототожнюють ліки на його основі та канабіс, який перебуває в незаконному обігу. Як зауважив міністр, це роблять, аби нівелювати його цінність як лікарського засобу та дискредитувати саму ідею використання канабісу в медичних цілях.

Насправді ж препарати канабісу не є "конкурентами" наркотичним засобам, і заходи регулювання їх обігу зовсім різні. "Медичний" канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання,

– наголосив Ляшко.

Буде жорсткий контроль

У МОЗ повідомили, що документ передбачає встановлення жорсткого контролю над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів. Зокрема, мовиться про:

ліцензування господарської діяльності з культивування сортів рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних цілей.

дозвіл діяльності з культивування сортів рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних, промислових цілей, у науковій та науково-технічній діяльності.

простежуваність обігу сортів рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних цілей, продуктів їх переробки чи вироблених з них лікарських засобів.

"Ми пропонуємо встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів, розуміючи чутливість цього питання у суспільстві, й готові поступово розвивати цю галузь, показуючи результати лікування і допомогу українським пацієнтам", – наголосив Ляшко.

Медичний канабіс запобігатиме стражданням пацієнтів

Варто зауважити, що медичний канабіс здатен запобігати стражданням пацієнтів та покращити їхнє лікування. Зокрема, він полегшує перебіг понад 50 патологічних станів.

Препарати на основі канабісу використовують для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м'язів, лікування анорексії та тривожних розладів.

За словами Ляшка, важливим завданням цих ліків є полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим.

Довідка. За даними МОЗ, препарати на основі канабісу застосовують у паліативній допомозі для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, включаючи полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну.

Тепер у МОЗ очікують, що надалі Верховна Рада України підтримає цей законопроєкт.

Депутати у 2021 році провалили голосування

Нагадаємо, що у липні 2021 року парламент провалив голосування за законопроєкт, який передбачає легалізацію канабісу для застосування його у медичних та наукових цілях. Документ розглядали у першому читанні.

Тоді за відповідне рішення проголосували лише 184 нардепи. Для схвалення законопроєкту на позачерговому засіданні Верховної Ради необхідно було 226 голосів.

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