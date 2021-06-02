Обох заступників запропонував глава МОЗ Віктор Ляшко.

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Кабінет міністрів призначив запропоновані мною кандидатури двох заступників міністра. Ігор Кузін, Петро Ємець, вітаю у команді Міністерства охорони здоров’я. Легко не буде, але знаю, що разом зможемо реалізувати усе заплановане,

– написав Ляшко.

Що відомо про нових заступників

Ігор Кузін – колишній виконувач обов'язків гендиректора Центру громадського здоров'я. На посаді керівника ЦГЗ він перебував з 2019 по 2021 рік, а потім став заступником нового очільника центру.

Петро Ємець – вже працював в Міністерстві охорони здоров'я в економічному департаменті.

До слова, призначення Кузіна своїм заступником Ляшко анонсував ще 29 травня. Міністр розповів журналістам, що запропонує Кабміну призначити Кузіна головним санітарним лікарем.

Посаду головного санлікаря займав Ляшко до призначення міністром.