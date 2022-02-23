Під час засідання 23 лютого Кабінет міністрів скасував вимогу щодо обов'язкової самоізоляції та встановлення додатку "Вдома".
До теми Вакцинація від грипу: чому це важливо під час пандемії COVID-19
Також скасували обсервацію для українців, які повернулись з-за кордону та не мають документа про щеплення, негативного тесту на коронавірус чи довідки про одужання.
Які документи тепер не потрібні при поверненні в Україну
Відтепер для перетину державного кордону України її громадяни не зобов'язані мати:
- "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікат,
- документ про результати тестування на COVID-19,
- сертифікат про одужання від коронавірусу.
Мандрівники з ПАР тепер можуть перетинати кордон
В Україні скасували заборону на перетин державного кордону для іноземців, які прибули з країн Південної Африки. Вони були введені для того, аби уникнути поширення штаму коронавірусу Омікрон. Тим часом українці, які перебували у цих країнах понад 7 днів, мали піти на обов'язкову самоізоляцію – це обмеження теж скасували.