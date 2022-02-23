Кабмін спростив перетин кордону для українців, які повертаються з-за кордону

Відтепер, коли українці повертатимуться додому з-за кордону, їм не потрібно буде показувати COVID документи та йти на самоізоляцію.

Під час засідання 23 лютого Кабінет міністрів скасував вимогу щодо обов'язкової самоізоляції та встановлення додатку "Вдома".

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Також скасували обсервацію для українців, які повернулись з-за кордону та не мають документа про щеплення, негативного тесту на коронавірус чи довідки про одужання.

Які документи тепер не потрібні при поверненні в Україну

Відтепер для перетину державного кордону України її громадяни не зобов'язані мати:

"жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікат,

документ про результати тестування на COVID-19,

сертифікат про одужання від коронавірусу.

Мандрівники з ПАР тепер можуть перетинати кордон

В Україні скасували заборону на перетин державного кордону для іноземців, які прибули з країн Південної Африки. Вони були введені для того, аби уникнути поширення штаму коронавірусу Омікрон. Тим часом українці, які перебували у цих країнах понад 7 днів, мали піти на обов'язкову самоізоляцію – це обмеження теж скасували.

Зміни набирають чинності з моменту опублікування постанови.