Відповідну постанову Кабінет Міністрів ухвалив 23 квітня. Документ передбачає, зокрема, порядок здійснення державної компенсації. Також затвердили порядок використання коштів, виділених для цієї компенсації.

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Ускладнення після вакцинації: як держава компенсуватиме шкоду

В разі смерті родичам померлого держава здійснить виплату в 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму. Це понад 1,7 мільйона гривень.

Якщо людина після вакцинації отримає інвалідність I групи, їй виплатять прожитковий мінімум у 400-кратному розмірі. Це 908 тисяч гривень.

Якщо ж інвалідність буде II групи, виплатять у 350-кратному розмірі. Мовиться про 794,5 тисяч гривень. для осіб.

для осіб. А для осіб з інвалідністю III групи виплати здійснюватимуть у 300-кратному розмірі. Це дорівнює 681 тисячі гривень.

Зверніть увагу! Загалом на ці виплати Міністерству охорони здоров'я виділили 55 мільйонів 920 тисяч гривень. З 1 січня 2021 року прожитковий мінімум становить 2 270 гривень.

Важливий момент

Чи інвалідність є пов’язаною з ускладненнями після вакцинації, будуть встановлювати на підставі протоколу розслідування. Його проводитиме група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації.

Водночас держава нічого не виплачуватиме, якщо людина вже отримала компенсацію за процедурою ВООЗ у межах глобальної ініціативи COVAX.

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Чи можлива смерть після вакцинації проти COVID-19

В Україні вже зафіксували щонайменше 3 смерті після вакцинації. Спершу на Одещині померла військова. У МОЗ кажуть, що вона мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби. І саме це є головною причиною.

За деякий час у Чернівцях помер другий вакцинований. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що причиною смерті міг стати гострий мозковий інсульт.

Третя трагедія сталася на Львівщині. За словами медиків, чоловік міг померти через проблеми із серцем і судинами.

Тим часом, Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не підтвердила жодної смерті внаслідок вакцинації проти коронавірусу. Щоправда, вчені вивчають випадки утворення тромбозу внаслідок вакцинації препаратом Covishield.

У МОЗ, зі свого боку, наголошують, що вакцинація проти COVID-19 "не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин".



Як відбувається вакцинація від коронавірусу в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу