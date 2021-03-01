У Календарі щеплень України передбачена вакцинація проти 10 хвороб. Коли їх необхідно робити, скільки це коштує та чи можна вакцинуватися проти інших захворювань – читайте у матеріалі.

Вакцинація є найсучаснішим та найефективнішим методом профілактики багатьох хвороб. Масова відмова від щеплень може спровокувати спалах будь-якої з нижченаведених інфекцій, що особливо небезпечно для вразливих верств населення.

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Вакцинація згідно з календарем щеплень

Коли потрібно щепити дитину та скільки це коштує

Проти туберкульозу (БЦЖ) 1 раз – на 3 – 5 добу життя. Проти гепатиту B вакцинують тричі – спершу в 1 добу від народження, а потім через 2 та 6 місяців. Проти кору, паротиту та краснухи роблять 2 щеплення – у 12 місяців від народження та у 6 років. Щеплення проти дифтерії та правця виконують у 2, 4, 6, 18 місяців від народження. Згодом дитину вакцинують ще раз у 6 років. Після чого ревакцинацію варто проводити кожні 10 років впродовж життя. Проти кашлюку щеплення варто робити на 2, 4 та 6 місяцях життя. Проти поліомієліту вакцинують на 2, 4, 6 й 18 місяцях життя, а потім повторюють щеплення у 6 та 14 років. А ось від гемофільної інфекції щеплення роблять у 2, 4 та 12 місяці від народження.

Вакцини проти цих хвороб закуповують за державні кошти. Безкоштовно вакцинуватися за Календарем щеплень або надолужити пропущені щеплення можуть усі діти до 18 років.

Що робити, якщо дитина пропустила вакцину

Якщо графік щеплень змістився, потрібно звернутися до педіатра або сімейного лікаря. Для вашої дитини складуть новий графік, аби закінчити всі пропущені щеплення в найближчий термін.

Важливо розуміти, що відтермінування вакцинації створює додаткову небезпеку для дитини. Лікар може назначити декілька вакцин на один день і це є абсолютно нормально. Адже у випадку відхилення від Календаря щеплень, кілька вакцин не лише можна, а навіть бажано провести одночасно. Це не лише зведе до мінімуму кількість походів до лікарні й вбереже дитину від зустрічі з потенційними збудниками інфекції, а й послабить психологічне навантаження на неї.

Календар профілактичних щеплень

Вакцинація дорослих: які вакцини необхідні та куди звертатися

Дорослі повинні проходити ревакцинацію проти дифтерії та правця кожні 10 років. Це також абсолютно безкоштовно.

Але якщо людина хоче зробити щеплення від інших хвороб і не є у групі ризику, до прикладу, медичним працівником, то за неї доведеться заплатити.

У 90-х не було вакцини проти гепатиту B: що робити, якщо у вас немає цього щеплення

Імунітет проти гепатиту B може вберегти людину від таких небезпечних ускладнень, як цироз та рак печінки. Щеплення рекомендують провести кожному дорослому, якщо його не вакцинували у дитинстві.

Якщо ви не впевнені, чи робили вам щеплення і хочете це з'ясувати – зверніться до сімейного лікаря. Він обстежить вас та за потреби призначить лабораторні дослідження на антитіла. Це допоможе з'ясувати, чи робили вам щеплення проти гепатиту. Але людям від 18 років доведеться заплатити за вакцину з власного гаманця.



Не соромтеся звернутися до лікаря, якщо пропустили щеплення / Фото: Unsplash

Додаткові вакцини проти хвороб, яких немає у графіку щеплень

В Україні можна провакцинуватись від хвороб, які не входять у Календар профілактичних щеплень. Зокрема проти: грипу, гепатиту A, вірусу папіломи людини (аби вберегтися від раку шийки матки), пневмококу, менінгококу тощо.

До теми МОЗ визначило порядок проведення профілактичних щеплень в умовах пандемії COVID-19

У випадку наявності препарати проти різних інфекцій можна придбати за власні гроші в аптеках або у приватних медичних закладах.

Вакцинація проти коронавірусу SARS-CoV-2

23 лютого в Україні стартувала вакцинація проти коронавірусу. Вона відбувається в країні у 5 етапів. COVID-вакцини ще не вийшли на комерційний ринок, тож доводиться очікувати своєї черги. Люди, які вакцинуватимуться за угодою з НСЗУ, отримають щеплення безкоштовно.

Записатися у чергу можна через свого сімейного лікаря або за допомогою додатку "Дія".

Головне про вакцинацію в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Станом на 1 березня в Україні вакцинують лише медичних працівників та військових у зоні ООС. І поки що в країну прибула лише одна вакцина – Covishield.

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Що відомо про вакцину Covishield

Джерело: Serum Institute of India

Препарат розробили вчені з Оксфордського університету разом з компанією AstraZeneca. Її відпускають на потужностях Інституту сироватки Індії (Serum Institute of India) – найбільшого у світі виробника вакцин.

В основі препарату – ослаблена версія вірусу застуди (аденовірусу) шимпанзе. Його модифікували, щоб він був схожий на SARS-CoV-2, але від нього не можна захворіти.

Вакцина стимулює імунну систему виробляти антитіла і налаштовує її для атаки коронавірусного збудника у випадку інфікування SARS-CoV-2.

Міжнародні клінічні випробування вакцини Oxford-AstraZeneca показали ефективність вакцини на 90% у випадку, якщо людям вводили половину, а потім повну дозу вакцини. Ефективність проти важких випадків хвороби становить близько 100%.

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