Коли потрібно вакцинуватися дітям та дорослим: календар обов'язкових щеплень

Джерело:МОЗ
У Календарі щеплень України передбачена вакцинація проти 10 хвороб. Коли їх необхідно робити, скільки це коштує та чи можна вакцинуватися проти інших захворювань – читайте у матеріалі.
Вакцинація є найсучаснішим та найефективнішим методом профілактики багатьох хвороб. Масова відмова від щеплень може спровокувати спалах будь-якої з нижченаведених інфекцій, що особливо небезпечно для вразливих верств населення.
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Якщо графік щеплень змістився, потрібно звернутися до педіатра або сімейного лікаря. Для вашої дитини складуть новий графік, аби закінчити всі пропущені щеплення в найближчий термін.
Важливо розуміти, що відтермінування вакцинації створює додаткову небезпеку для дитини. Лікар може назначити декілька вакцин на один день і це є абсолютно нормально. Адже у випадку відхилення від Календаря щеплень, кілька вакцин не лише можна, а навіть бажано провести одночасно. Це не лише зведе до мінімуму кількість походів до лікарні й вбереже дитину від зустрічі з потенційними збудниками інфекції, а й послабить психологічне навантаження на неї.
Календар профілактичних щеплень
Дорослі повинні проходити ревакцинацію проти дифтерії та правця кожні 10 років. Це також абсолютно безкоштовно.
Але якщо людина хоче зробити щеплення від інших хвороб і не є у групі ризику, до прикладу, медичним працівником, то за неї доведеться заплатити.
Імунітет проти гепатиту B може вберегти людину від таких небезпечних ускладнень, як цироз та рак печінки. Щеплення рекомендують провести кожному дорослому, якщо його не вакцинували у дитинстві.
Якщо ви не впевнені, чи робили вам щеплення і хочете це з'ясувати – зверніться до сімейного лікаря. Він обстежить вас та за потреби призначить лабораторні дослідження на антитіла. Це допоможе з'ясувати, чи робили вам щеплення проти гепатиту. Але людям від 18 років доведеться заплатити за вакцину з власного гаманця.
Не соромтеся звернутися до лікаря, якщо пропустили щеплення / Фото: Unsplash
В Україні можна провакцинуватись від хвороб, які не входять у Календар профілактичних щеплень. Зокрема проти: грипу, гепатиту A, вірусу папіломи людини (аби вберегтися від раку шийки матки), пневмококу, менінгококу тощо.
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У випадку наявності препарати проти різних інфекцій можна придбати за власні гроші в аптеках або у приватних медичних закладах.
23 лютого в Україні стартувала вакцинація проти коронавірусу. Вона відбувається в країні у 5 етапів. COVID-вакцини ще не вийшли на комерційний ринок, тож доводиться очікувати своєї черги. Люди, які вакцинуватимуться за угодою з НСЗУ, отримають щеплення безкоштовно.
Записатися у чергу можна через свого сімейного лікаря або за допомогою додатку "Дія".
Головне про вакцинацію в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Станом на 1 березня в Україні вакцинують лише медичних працівників та військових у зоні ООС. І поки що в країну прибула лише одна вакцина – Covishield.
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Джерело: Serum Institute of India
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