Календар щеплень від МОЗ: коли вакцинуватися дітям та дорослим

Від 1 лютого 2022 року в Україні стартує кампанія зі щеплення від поліомієліту дітей, які не були вакциновані вчасно. Тож ми вирішили нагадати про календар обов'язкових щеплень, який затвердило МОЗ.

У Календарі щеплень України передбачена вакцинація проти 10 хвороб. Вакцини закуповує держава за власні кошти.

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Календар щеплень дитини: проти чого та коли вакцинують

Проти туберкульозу (БЦЖ) щеплюють 1 раз – на 3 – 5 добу життя.

(БЦЖ) щеплюють 1 раз – на 3 – 5 добу життя. Проти гепатиту B вакцинують тричі – в першу добу від народження, а потім через 2 та 6 місяців.

вакцинують тричі – в першу добу від народження, а потім через 2 та 6 місяців. Проти кору, паротиту та краснухи роблять 2 уколи – у 12 місяців від народження та у 6 років.

роблять 2 уколи – у 12 місяців від народження та у 6 років. Проти дифтерії та правця вакцинують у 2, 4, 6, 18 місяців від народження, а потім ще раз у 6 років. Після чого ревакцинацію варто проводити кожні 10 років впродовж життя .

вакцинують у 2, 4, 6, 18 місяців від народження, а потім ще раз у 6 років. Після чого . Проти кашлюку щеплення необхідно робити на 2, 4 та 6 місяцях життя.

щеплення необхідно робити на 2, 4 та 6 місяцях життя. Проти поліомієліту вакцинують на 2, 4, 6 й 18 місяцях життя, а потім повторюють щеплення у 6 та 14 років.

вакцинують на 2, 4, 6 й 18 місяцях життя, а потім повторюють щеплення у 6 та 14 років. Проти гемофільної інфекції – у 2, 4 та 12 місяці від народження.

Усі діти у віці до 18 років можуть пройти вакцинацію за календарем щеплень безкоштовно. За вакцини не потрібно платити навіть в тому випадку, якщо дитина пропустила щеплення. Але якщо графік щеплень змістився, зверніться до педіатра або сімейного лікаря, аби малечі склали новий графік.

Календар профілактичних щеплень

Чи можна робити декілька щеплень в один день

У випадку відхилення від календаря щеплень, лікар може назначити декілька вакцин на один день і цього не варто боятися. Це робиться для того, аби звести до мінімуму кількість походів до лікарні, що може вберегти дитину від зустрічі з потенційними збудниками інфекції. Окрім цього, це вбереже нерви вам та малюкові, який може нервувати під час походу до лікарні.

Вакцинація дорослих: все, що варто знати

Згідно з календарем щеплень, від 6-річного віку кожна людина повинна проходити ревакцинацію проти дифтерії та правця кожні 10 років. Це передбачено у держбюджеті та є абсолютно безкоштовним.

Що стосується вакцинації проти інших хвороб, то для звичайних людей, які не перебувають у групі ризику (до прикладу, не є медичними працівниками), за щеплення потрібно буде платити з власного гаманця.



Не соромтеся звернутися до лікаря, якщо пропустили щеплення / Фото: Unsplash

Радимо окремо звернути увагу на те, що у 90-х роках не було вакцини проти гепатиту B. Щеплення рекомендують провести кожному дорослому, якщо його не вакцинували у дитинстві, адже імунізація від цієї недуги може захистити від таких небезпечних ускладнень, як цироз та рак печінки.

Якщо ви не впевнені, чи робили вам щеплення – зверніться до сімейного лікаря. Він проведе необхідні обстеження та за потреби призначить лабораторні дослідження на антитіла.