Календар щеплень від МОЗ: коли вакцинуватися дітям та дорослим
Джерело:МОЗ
Від 1 лютого 2022 року в Україні стартує кампанія зі щеплення від поліомієліту дітей, які не були вакциновані вчасно. Тож ми вирішили нагадати про календар обов'язкових щеплень, який затвердило МОЗ.
У Календарі щеплень України передбачена вакцинація проти 10 хвороб. Вакцини закуповує держава за власні кошти.
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Календар щеплень дитини: проти чого та коли вакцинують
- Проти туберкульозу (БЦЖ) щеплюють 1 раз – на 3 – 5 добу життя.
- Проти гепатиту B вакцинують тричі – в першу добу від народження, а потім через 2 та 6 місяців.
- Проти кору, паротиту та краснухи роблять 2 уколи – у 12 місяців від народження та у 6 років.
- Проти дифтерії та правця вакцинують у 2, 4, 6, 18 місяців від народження, а потім ще раз у 6 років. Після чого ревакцинацію варто проводити кожні 10 років впродовж життя.
- Проти кашлюку щеплення необхідно робити на 2, 4 та 6 місяцях життя.
- Проти поліомієліту вакцинують на 2, 4, 6 й 18 місяцях життя, а потім повторюють щеплення у 6 та 14 років.
- Проти гемофільної інфекції – у 2, 4 та 12 місяці від народження.
Календар профілактичних щеплень
Чи можна робити декілька щеплень в один день
У випадку відхилення від календаря щеплень, лікар може назначити декілька вакцин на один день і цього не варто боятися. Це робиться для того, аби звести до мінімуму кількість походів до лікарні, що може вберегти дитину від зустрічі з потенційними збудниками інфекції. Окрім цього, це вбереже нерви вам та малюкові, який може нервувати під час походу до лікарні.
Вакцинація дорослих: все, що варто знати
Згідно з календарем щеплень, від 6-річного віку кожна людина повинна проходити ревакцинацію проти дифтерії та правця кожні 10 років. Це передбачено у держбюджеті та є абсолютно безкоштовним.
Що стосується вакцинації проти інших хвороб, то для звичайних людей, які не перебувають у групі ризику (до прикладу, не є медичними працівниками), за щеплення потрібно буде платити з власного гаманця.
Не соромтеся звернутися до лікаря, якщо пропустили щеплення / Фото: Unsplash
Радимо окремо звернути увагу на те, що у 90-х роках не було вакцини проти гепатиту B. Щеплення рекомендують провести кожному дорослому, якщо його не вакцинували у дитинстві, адже імунізація від цієї недуги може захистити від таких небезпечних ускладнень, як цироз та рак печінки.
Якщо ви не впевнені, чи робили вам щеплення – зверніться до сімейного лікаря. Він проведе необхідні обстеження та за потреби призначить лабораторні дослідження на антитіла.