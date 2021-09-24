У калі немовлят виявили в 14 разів більше мікропластику, ніж у дорослих

Вчені вивчили зразки фекалій немовлят і дорослих, а також первородний кал, аби перевірити вплив двох поширених мікропластиків – поліетилентерефталату і полікарбонату.

Раніше фрагменти пластику, зокрема поліпропілен, виявили в плаценті. Нині вчені з Нью-Йоркського університету (США) виявили, що у калі немовлят їхня концентрація вища, ніж у дорослих.

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За допомогою мас-спектрометрії дослідники вирішили перевірити концентрації мікропластику (ПЕТ і полікарбонату, ПК) в зразках фекалій шести немовлят і десяти дорослих, які проживають в Нью-Йорку, а також у трьох пробах первородного калу новонароджених – меконію.

Оскільки кал немовлят брали з підгузків, з аналізу виключили поліпропілен – полімер, відмінний від полікарбонату і ПЕТ, з якого роблять підгузки.

Результати дослідження

В деяких випадках фрагменти ПЕТ і ПК були присутні в меконію й у всіх зразках дитячого калу.

Що стосується дорослих, основна маса їхніх зразків містила поліетилентерефталат і абсолютно всі містили полікарбонат. Але концентрації були на порядок нижчі в порівнянні з дітьми: для ПЕТ показник падав до 2,6 тисячі нанограмів на грам фекалій, тобто в 13,8 разів.

Розрахунковий середній щоденний вплив частинок ПЕТ і ПК, що потрапляють в організм, для немовлят склав 83 тисячі й 860 нанограмів на кілограм маси тіла відповідно. Це значно вище, ніж для дорослих (ПЕТ – 5,8 тисячі нанограмів на кілограм ваги; ПК – 200 нанограмів на кілограм на добу). Наше дослідження припускає, що немовлята піддаються сильнішому впливу мікропластику, ніж дорослі,

– йдеться в дослідженні.

Звідки міг взятись мікропластик

В знаки далося пиття з пластикових пляшок. Але окрім них, діти можуть поглинати мікропластик з пластикових іграшок. Окрім цього, вони гризуть тканину і повзають по килимах, які часто зроблені з поліестеру. Навіть підлоги з твердих порід деревини покриті полімерами.

Домашній пил теж може бути одним зі шляхів впливу мікропластику: нещодавні дослідження показали, що щодня близько десяти тисяч мікроволокон осідають на одному квадратному метрі поверхні (на підлозі, диванах, ліжку, одязі тощо)

Поки що незрозуміло, як мікропластик впливає на здоров'я.