У дослідженні, проведеному на сотнях мишах протягом чотирьох років, низькокалорійна дієта сама собою продовжила життя на 10 відсотків. Але годування мишей лише у нічний час, коли миші найактивніші, збільшило цей показник аж до 35 відсотків.

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Поки не до кінця зрозуміло, чи допоможе це людям

Ця комбінація – низькокалорійна дієта плюс харчування в нічний час – додала додаткові дев'ять місяців до типової дворічної тривалості життя лабораторних тварин. Для людей аналогічний план обмежував би прийом їжі денним годинником і додав би понад 25 років життя, але отримані результати не можна транслювати безпосередньо на.

Десятиліття досліджень показали, що обмеження калорій дійсно збільшує тривалість життя тварин, від хробаків і мух до мишей, щурів та приматів (за винятком вищих вузьконосих мавп). Ці експерименти свідчать і про зниження маси тіла, і про інші позитивні ефекти, включаючи покращення регуляції рівня глюкози, зниження артеріального тиску та зменшення проявів запалення.

Вчені лише починають розуміти, як обмеження калорій уповільнює старіння на клітинному та генетичному рівні. У міру старіння тварин гени, пов'язані з запаленням, стають більш активними, а гени, що регулюють обмін речовин – менш. Це дослідження показало, що обмеження калорій, особливо в нічний період активності мишей, допомогло компенсувати ці генетичні зміни.

Як відбувалося дослідження

Автори розмістили сотні мишей у клітинах з автоматичними годівницями, щоб контролювати, коли і скільки кожна миша їла протягом усього свого життя. Деякі з тварин могли їсти стільки, скільки хотіли, тоді як інші обмежували свої калорії на 30 – 40 відсотків. А ще інші сиділи на дієтах з обмеженням калорій, харчувалися за різними графіками. Вчені виявили, що миші, які отримували низькокалорійну їжу вночі, жили найдовше.

Результати показують, що обмежене за часом харчування позитивно впливає на організм, навіть якщо воно не сприяє зниженню маси тіла. Автори наголошують, що дослідження справді не виявило відмінностей у масі тіла у мишей з різним режимом харчування – проте виявилися "глибокі відмінності у тривалості життя".

Також дослідники мають намір зосередитись на пошуку ліків, які могли б імітувати корисний ефект такого режиму харчування, прискорюючи чи уповільнюючи циркадні ритми залежно від потреби. І тоді планують перевірити чи буде ефективна така терапія для людей.