Хворобу, що передається через забруднену воду, вперше виявили ​​у Південно-Західному та Центральному регіонах наприкінці жовтня 2021 року.

До слова У Великій Британії виявили рідкісний вірус Ласса: чим він небезпечний

Однак потім, як повідомила місцева влада, хвороба поширилася ще на 3 регіони.

До початку 2022 року на холеру вже захворіли 1 102 особи. На жаль, із них 32 – померли. Про це повідомив міністра охорони здоров'я країни Манауда Малачі.

Епідемія в Камеруні

Спалахи холери, що супроводжується гострою формою діареї, відбуваються у Камеруні періодично.

Останню епідемію в країні зареєстрували у 2020 році. Вона тривала з січня по серпень. Тоді померло 66 людей.

Холера – що це? Ця гостра діарейна інфекція виникає при вживанні харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae. Зазвичай це наслідок поганої санітарії. Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини. Люди заражаються, коли їдять їжу чи п'ють воду, які містять патоген.



Без належного лікування холера може призвести до смерті.

​Корисні факти про холеру

Протягом історії ця недуга викошувала людей та спричинила 7 глобальних епідемій.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), щорічно у світі фіксують від 1,3 до 4 мільйонів випадків захворювання.

Від холери і надалі помирають щонайменше від 21 до 143 тисяч людей.

Разом з тим, холеру можна вилікувати антибіотиками та гідратацією.

Варто глянути – що відомо про холеру та як вбергтися: відео