Хворобу, що передається через забруднену воду, вперше виявили у Південно-Західному та Центральному регіонах наприкінці жовтня 2021 року.
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Однак потім, як повідомила місцева влада, хвороба поширилася ще на 3 регіони.
До початку 2022 року на холеру вже захворіли 1 102 особи. На жаль, із них 32 – померли. Про це повідомив міністра охорони здоров'я країни Манауда Малачі.
Епідемія в Камеруні
Спалахи холери, що супроводжується гострою формою діареї, відбуваються у Камеруні періодично.
Останню епідемію в країні зареєстрували у 2020 році. Вона тривала з січня по серпень. Тоді померло 66 людей.
Без належного лікування холера може призвести до смерті.
Корисні факти про холеру
- Протягом історії ця недуга викошувала людей та спричинила 7 глобальних епідемій.
- За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), щорічно у світі фіксують від 1,3 до 4 мільйонів випадків захворювання.
- Від холери і надалі помирають щонайменше від 21 до 143 тисяч людей.
- Разом з тим, холеру можна вилікувати антибіотиками та гідратацією.
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