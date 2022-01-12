Канабіс блокує потрапляння коронавірусу в організм

Сполуки коноплі можуть запобігати проникненню вірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19, у клітини людини.

Науковці виявили, що кілька канабіноїдних кислот зв'язуються з білком SARS-CoV-2 і блокують важливий етап розвитку, який вірус використовує для зараження людей.

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Канабіс проти коронавірусу

Каннабігеролінова кислота, або CBGA, і каннабідіолінова кислота, CBDA, з'єднуються зі спайк-білоком. Саме проти нього направлені усі існуючі вакцини та терапія антитілами.

Ці канабіноїдні кислоти у великій кількості міститься в коноплі та в багатьох екстрактах коноплі. Це не наркотичні речовини і вони не містять психоактивних інгредієнтів марихуани, тому безпечні для людей. І наше дослідження показало, що вони були однаково ефективними проти усіх варіантів SARS-CoV-2, включаючи варіанти Дельта та Омікрон,

– зазначили науковці.

Як канабіс захищає від зараження коронавірусом

SARS-CoV-2 складається з шипів, оболонки, мембрани та нуклеокапсиду – 16 неструктурних білків і кілька допоміжних білків. Вірус потрапляє в організм шляхом щеплення шипів та рецепторів на поверхні клітин ACE2.

Кислоти з конопель блокують цю взаємодію вірус-рецептор. Тому їх можна використовувати для запобігання зараженню клітин людини вірусними частинками. Кислоти зв’язуються з білками-шипами, тому ці вони не можуть зв'язуватись з ферментом ACE2, який у великій кількості міститься на зовнішній мембрані ендотеліальних клітин в легенях та інших органах.

Раніше вчені описали унікальний випадок самолікування раку легенів – жінка з Британії домоглася регресії пухлини вживаючи лише масло з канабісу. Вона відмовилась від усіх традиційних методів лікування та щодня палила цигарки.

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