Канабіс допоміг вилікувати хронічний свербіж

Вчені з Медичного центру університету Джона Хопкінса провели мінідослідження, в рамках якого за допомогою марихуани вилікували 60-річну афроамериканку від хронічного свербіння.

Жінка страждала від хронічного свербіння десять років. Найбільше у неї свербіли руки, ноги й живіт. Вчені запропонували їй кілька видів традиційного лікування: назальний спрей, стероїдний крем і фототерапію. Вони не допомогли.

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Миттєве покращення

Тоді пацієнтці призначили медичну марихуану: інгаляції або у формі масла. Покращення настало практично миттєво.

Через десять хвилин після першого приймання канабісу афроамериканка оцінила свій свербіж на чотири бали з десяти.

При цьому до сеансу дискомфортні відчуття були максимальними.

Після тривалого вживання марихуани свербіж у пацієнтки повністю зник.

Чому марихуана покращила стан

Вчені вважають, це сталося завдяки тетрагідроканабінолу (ТГК) – основний психоактивний компонент конопель. Він взаємодіє з рецепторами мозку, які впливають на нервову систему. Її активність знижується, це може призвести й до зменшення неприємних шкірних відчуттів.

Дослідники планують продовжити випробування методу лікування, щоб підтвердити його ефективність.