Канабіс може бути ефективним проти COVID-19: перші результати випробування

Доклінічні дослідження показали, що два компоненти марихуани блокують реплікацію SARS-CoV-2 у клітинах, запобігаючи його поширенню.

Обидві сполуки не мають психоактивного ефекту, безпечні для людини і їх технологічно легко використовувати у компонентах ліків проти COVID-19.

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Вчені зауважили, що будь-яка частина циклу інфікування та реплікації SARS-CoV-2 є потенційною мішенню для противірусного втручання.

Дві кислоти конопель ефективні для блокування вірусу шляхом зв'язування зі спайковим білком, який необхідний SARS-CoV-2 для проникнення в клітину.

Зауважимо, що це лише перші доклінічні результати на культурах клітин та моделях тварин, тому розглядати користь марихуани, як потенційний спосіб лікування COVID-19, ще дуже рано.

Про які сполуки йдеться

Експерименти показали, що ефективність мають:

каннабігеролова (CBGA),

каннабідіолова (СBDA) кислоти.

Яку саме дію вони мають? І хоча сполуки не могли блокувати проникнення коронавірусу в епітеліальні клітини, вони не дозволяли SARS-CoV-2 реплікуватися в них, знижуючи вірусне навантаження у тварин.

Противірусний ефект зберігся і проти варіантів SARS-CoV-2 — штамів В.1.1.7 та В.1.351, які вперше виявлені у Великій Британії та Південній Африці відповідно.

Тим часом вчені наголошують, що попри перспективні результати, остаточні висновки будуть після клінічних досліджень.