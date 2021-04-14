Канабіс підвищує ризики серцево-судинних захворювань: деталі дослідження

Вчені знали, що куріння звичайних сигарет серйозно шкодить серцю і судинам, тому вирішили з'ясувати вплив марихуани на роботу серцево-судинної системи у молодих людей.

Вчені продовжують досліджувати вплив канабісу на організм

Канадські дослідники з Університету Гуелф провели експеримент з 35 здоровими людьми у віці від 19 до 30 років, половина учасників з яких вживала канабіс не через медичні показання.

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Як проводили дослідження:

для оцінки стану судин і серця вчені використовували УЗД,

вони виміряли жорсткість артерій і їх функцію,

а також здатність розширюватися зі збільшенням кровотоку.

Всі три показники є індикаторами серцево-судинної функції і потенційних ризиків захворювань.

Результати експерименту

Артеріальна жорсткість виявилася вищою у тих, хто курив марихуану. Відомо, що жорсткість артерій пов'язана з наявністю відкладень в кровоносних судинах і є першою ознакою атеросклерозу.

Потім вчені виявили, що функція серця у курців теж була нижче.

Тим часом відмінностей у функції судин вчені не знайшли і поки не можуть пояснити, чому це так.

Ймовірно, причина в інтенсивності куріння і віці курця. Зокрема, відомо, що куріння звичайних сигарет знижує функцію судин, але це не обов'язково стосується молодих людей.

Ці результати означають, що вже до появи явних ознак і симптомів серцево-судинних захворювань можна визначити незначні зміни фізіологічної функції,

– заявив співавтор роботи Джеймі Берр.

Зараз недостатньо досліджень щодо шкоди марихуани на серцево-судинну систему. Вчені продовжать роботу, щоб з'ясувати наслідки виявлених змін у молодих людей для здоров'я серця і судин.