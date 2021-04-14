Канабіс підвищує ризики серцево-судинних захворювань: деталі дослідження

Джерело:University of Guelph
Вчені знали, що куріння звичайних сигарет серйозно шкодить серцю і судинам, тому вирішили з'ясувати вплив марихуани на роботу серцево-судинної системи у молодих людей.
Канадські дослідники з Університету Гуелф провели експеримент з 35 здоровими людьми у віці від 19 до 30 років, половина учасників з яких вживала канабіс не через медичні показання.
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Всі три показники є індикаторами серцево-судинної функції і потенційних ризиків захворювань.
Артеріальна жорсткість виявилася вищою у тих, хто курив марихуану. Відомо, що жорсткість артерій пов'язана з наявністю відкладень в кровоносних судинах і є першою ознакою атеросклерозу.
Потім вчені виявили, що функція серця у курців теж була нижче.
Тим часом відмінностей у функції судин вчені не знайшли і поки не можуть пояснити, чому це так.
Ймовірно, причина в інтенсивності куріння і віці курця. Зокрема, відомо, що куріння звичайних сигарет знижує функцію судин, але це не обов'язково стосується молодих людей.
Ці результати означають, що вже до появи явних ознак і симптомів серцево-судинних захворювань можна визначити незначні зміни фізіологічної функції,
– заявив співавтор роботи Джеймі Берр.