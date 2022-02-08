Канабіс все ж уражає легені, але інакше, ніж тютюн: масштабне дослідження

Тривале куріння трави може призводити до розвитку важкої та невиліковної емфіземи, причому з більш вираженими ранніми симптомами, ніж при курінні тютюну.

Наслідки вживання марихуани у довгостроковій перспективі

Нові дані вчених з Нової Зеландії підтвердили необхідність пріоритетного дослідження довгострокових наслідків вживання канабісу для здоров'я.

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В експерименті взяли участь близько тисячі людей – у них продовж дорослого життя перевіряли функцію легень.

Вплив від куріння марихуани виявився негативним, хоча остаточні результати були дещо іншими, ніж очікували вчені. Зокрема, тривале споживання марихуани призводило до розширення повітряних просторів легень та більшого опору повітряному потоку.

Ці зміни були більш вираженими, ніж при курінні звичайного тютюну. Крім того, марихуана погіршувала здатність легень витягувати кисень.

Чому вживання марихуани може бути небезпечним

Вчені зауважили, що зміни, які вони виявили, можуть вказувати на ранні ознаки емфіземи – незворотного прогресуючого пошкодження легень, яке часто зустрічається у звичайних курців з великим стажем.

Тенденція на легалізацію марихуани вказує на необхідність подальшого пріоритетного дослідження довгострокових наслідків вживання канабісу для здоров'я,

– сказав Хенкокс.

Коротко про легалізацію канабісу в світі

Мальта стала першою країною ЄС, яка дозволила марихуану для особистого використання та домашнього вирощування.

Про наміри створити юридично регульований ринок канабісу також заявила Німеччина, Люксембург та Швейцарія.

Приводом стало рішення комісії з наркотичних речовин ООН, яка у грудні 2020 року виключила канабіс зі списку найнебезпечніших наркотиків і визнала його лікувальні властивості.

До слова, нещодавно вчені виявили, що два компоненти марихуани блокують реплікацію SARS-CoV-2 у клітинах, запобігаючи його поширенню.

Чи справді медичний канабіс має лікувальні властивості – дивитись відео