Ізраїльські вчені вперше дослідили, як на літніх людей з гіпертонією впливає медична марихуана. Виявилося, що такий вид лікування досить виправданий і його можна рекомендувати людям віком від 60 років.

Люди похилого віку є найбільшими споживачами канабісу в медичних цілях. І ця група постійно зростає.

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Тож вчені з Університету Бен-Гуріона з'ясували, як прийом канабісу впливає на артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень і метаболічні параметри у людей з гіпертонією після 60 років.

Щоправда, у дослідженні взяли участь лише 26 чоловіків і жінок з середнім віком 70 років. Вони споживали канабіс впродовж 3 місяців.

Дослідники вивчили їхній стан до та після експерименту. Зокрема, учасникам дослідження щодня вимірювали тиск, брали аналізи крові тощо.

Висновки науковців:

Вчені зафіксували значне зниження 24-годинних значень систолічного і діастолічного тиску.

Найбільше зниження в показниках наступало через 3 години після вживання канабісу перорально (масляний екстракт) або після куріння.

Покращені показники спостерігалися у пацієнтів впродовж всього дня, однак вночі зниження було найбільш значним.

Відтак, автори переконані, що призначення канабісу для втамування болю могло б за одно й сприяти зниженню артеріального тиску у більшості пацієнтів.



Де легалізована марихуана / Інфографіка 24 каналу