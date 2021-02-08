Канабіс знижує артеріальний тиск у літніх людей: результати експерименту

Ізраїльські вчені вперше дослідили, як на літніх людей з гіпертонією впливає медична марихуана. Виявилося, що такий вид лікування досить виправданий і його можна рекомендувати людям віком від 60 років.
Люди похилого віку є найбільшими споживачами канабісу в медичних цілях. І ця група постійно зростає.
До теми Речовина з марихуани здатна знищувати бактерії, які викликають смертельні хвороби
Тож вчені з Університету Бен-Гуріона з'ясували, як прийом канабісу впливає на артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень і метаболічні параметри у людей з гіпертонією після 60 років.
Щоправда, у дослідженні взяли участь лише 26 чоловіків і жінок з середнім віком 70 років. Вони споживали канабіс впродовж 3 місяців.
Дослідники вивчили їхній стан до та після експерименту. Зокрема, учасникам дослідження щодня вимірювали тиск, брали аналізи крові тощо.
Відтак, автори переконані, що призначення канабісу для втамування болю могло б за одно й сприяти зниженню артеріального тиску у більшості пацієнтів.