Канада в інструкцію до вакцини AstraZeneca додала попередження про тромби

Міністерство охорони здоров'я Канади випустило інструкцію для медиків і тих, кого вакцинують, з потенційно можливими побічними реакціями після щеплення препаратом AstraZeneca.
Дуже рідкісні випадки
У відомстві зазначили, що вказали інформацію про "дуже рідкісні випадки виникнення тромбів".
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Міністерство охорони здоров'я Канади оновило опис продукту, або етикетку для вакцин від COVID-19 AstraZeneca і COVISHIELD, вказавши інформацію про дуже рідкі випадки виникнення тромбів, які пов'язані з низьким рівнем тромбоцитів після щеплення вакциною AstraZeneca,
– йдеться в повідомленні.
Таке рішення ухвалили після спільного аналізу відповідних даних із європейським регулятором. МОЗ Канади також випустило інструкцію для медиків і тих, кого вакцинують, зі спостереження за потенційно можливими симптомами після щеплення.
МОЗ Канади наголошує, що "вакцина AstraZeneca, як і раніше, безпечна й ефективна для захисту від COVID-19", і закликає громадян вакцинуватися доступними у країні препаратами.
Що відомо про вакцину AstraZeneca
- Напередодні клінічні випробування вакцини від коронавірусу AstraZeneca в США продемонстрували ефективність і безпеку препарату, в тому числі відсутність підвищеного ризику утворення тромбів.
- Згідно з висновками вчених, розроблена AstraZeneca та Оксфордським університетом вакцина показала ефективність в 79% випадках. Препарат забезпечує 100%-й захист від важкого або критичного перебігу захворювання і госпіталізації.
- Під час випробувань також не виявили підвищеного ризику тромбозу.
- 11 європейських країн за тиждень призупинили використання вакцини AstraZeneca. Йшлося про ймовірні побічні ефекти, зокрема утворення тромбів.
- На закиди розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату.
- ВООЗ рекомендувала продовжити вакцинацію цим препаратом.
- Європейське агентство лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною та ефективною.
- Після нових рекомендацій, майже всі країни відновили використання вакцини.
- Вакцину спільно розробили Оксфордський університет і британсько-шведська компанія AstraZeneca. У різних документах її можна знайти під назвами ChAdOx1 nCoV-19 або AZD1222.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу