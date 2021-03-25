Канада в інструкцію до вакцини AstraZeneca додала попередження про тромби

Міністерство охорони здоров'я Канади випустило інструкцію для медиків і тих, кого вакцинують, з потенційно можливими побічними реакціями після щеплення препаратом AstraZeneca.

Дуже рідкісні випадки

У відомстві зазначили, що вказали інформацію про "дуже рідкісні випадки виникнення тромбів".

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Міністерство охорони здоров'я Канади оновило опис продукту, або етикетку для вакцин від COVID-19 AstraZeneca і COVISHIELD, вказавши інформацію про дуже рідкі випадки виникнення тромбів, які пов'язані з низьким рівнем тромбоцитів після щеплення вакциною AstraZeneca,

– йдеться в повідомленні.

Таке рішення ухвалили після спільного аналізу відповідних даних із європейським регулятором. МОЗ Канади також випустило інструкцію для медиків і тих, кого вакцинують, зі спостереження за потенційно можливими симптомами після щеплення.

МОЗ Канади наголошує, що "вакцина AstraZeneca, як і раніше, безпечна й ефективна для захисту від COVID-19", і закликає громадян вакцинуватися доступними у країні препаратами.

Що відомо про вакцину AstraZeneca

Напередодні клінічні випробування вакцини від коронавірусу AstraZeneca в США продемонстрували ефективність і безпеку препарату, в тому числі відсутність підвищеного ризику утворення тромбів.

Згідно з висновками вчених, розроблена AstraZeneca та Оксфордським університетом вакцина показала ефективність в 79% випадках. Препарат забезпечує 100%-й захист від важкого або критичного перебігу захворювання і госпіталізації.

Під час випробувань також не виявили підвищеного ризику тромбозу.

11 європейських країн за тиждень призупинили використання вакцини AstraZeneca. Йшлося про ймовірні побічні ефекти, зокрема утворення тромбів.

На закиди розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату.

ВООЗ рекомендувала продовжити вакцинацію цим препаратом.

Європейське агентство лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною та ефективною.

Після нових рекомендацій, майже всі країни відновили використання вакцини.

Вакцину спільно розробили Оксфордський університет і британсько-шведська компанія AstraZeneca. У різних документах її можна знайти під назвами ChAdOx1 nCoV-19 або AZD1222.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу