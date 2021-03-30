Канада та Німеччина призупинили використання вакцини AstraZeneca
Канада припинила використання вакцини проти коронавірусу AstraZeneca для людей у віці до 55 років через ризик утворення тромбів, а влада Берліна припинила прищеплювати пацієнтів старше 60 років.
Джерело:Associated Press
Що кажуть у Канаді про вакцину AstraZeneca
Заступник голови Національного консультативного комітету з імунізації Шеллі Дікс заявила, що з урахуванням потенційних ризиків існує значна невизначеність щодо користі вакцинації AstraZeneca для дорослих людей у віці до 55 років.
Читайте також AstraZeneca перейменували свою вакцину проти коронавірусу
Канадські лікарі інформують, що ймовірність тромбозу у тих, хто вакцинувався препаратом AstraZeneca, становить 1 до 100 тисяч. Раніше вважалося, що цей побічний ефект спостерігається в одному випадку з мільйона.
Тижнем раніше МОЗ Канади розмістив на етикетці вакцини AstraZeneca попередження про ризик виникнення тромбів після щеплення.
Реакція Німеччини на новини про побічні ефекти від препарату AstraZeneca
Інформація взята з Інтерфакс-Україна
Влада Берліна припинила вакцинувати пацієнтів старше 60 років вакциною від коронавірусу AstraZeneca. Сенатор з питань охорони здоров'я федеральної землі Ділек Калайчі заявила, що рішення ухвалено у превентивному порядку, посилаючись на нові дані про можливі побічні ефекти препарату.
Вакцина AstraZeneca: головне
- Вакцину розробили вчені з Оксфордського університету спільно з британсько-шведською компанією AstraZeneca.
- В основі препарату – ослаблена версія вірусу застуди (аденовірусу) шимпанзе. Його модифікували таким чином, щоб він був схожий на SARS-CoV-2, але від нього не можна було захворіти. Вакцина стимулює імунну систему виробляти антитіла і налаштовує її для атаки коронавірусного збудника у випадку інфікування SARS-CoV-2.
- Середня ефективність препарату становить 76% проти симптоматичних випадків COVID-19 та близько 100% проти важкої форми хвороби.
- На території ЄС компанія AstraZeneca має лише 2 заводи. Тож для нарощення потужностей виробництва вона уклала 4 субліцензійні партнерські угоди з виробниками вакцин в Індії, Китаї, Південній Кореї та Росії.
- Вакцину, яку постачають в Україну, виробляють на потужностях Інституту сироватки Індії (Serum Institute of India) – найбільшого у світі виробника вакцин. Це та сама вакцина, яку розробили вчені з Оксфорду. Інститут сироватки Індії додав лише свою локальну назву – Covishield. AstraZeneca ручаються за якість препарату. На усіх етапах виробничого процесу AstraZeneca та Інститут сироватки індії проводять контроль якості.
Поділитися новиною