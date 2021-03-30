Канада та Німеччина призупинили використання вакцини AstraZeneca

Канада припинила використання вакцини проти коронавірусу AstraZeneca для людей у ​​віці до 55 років через ризик утворення тромбів, а влада Берліна припинила прищеплювати пацієнтів старше 60 років.

Що кажуть у Канаді про вакцину AstraZeneca

Заступник голови Національного консультативного комітету з імунізації Шеллі Дікс заявила, що з урахуванням потенційних ризиків існує значна невизначеність щодо користі вакцинації AstraZeneca для дорослих людей у ​​віці до 55 років.

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Канадські лікарі інформують, що ймовірність тромбозу у тих, хто вакцинувався препаратом AstraZeneca, становить 1 до 100 тисяч. Раніше вважалося, що цей побічний ефект спостерігається в одному випадку з мільйона.

Тижнем раніше МОЗ Канади розмістив на етикетці вакцини AstraZeneca попередження про ризик виникнення тромбів після щеплення.

Реакція Німеччини на новини про побічні ефекти від препарату AstraZeneca

Інформація взята з Інтерфакс-Україна

Влада Берліна припинила вакцинувати пацієнтів старше 60 років вакциною від коронавірусу AstraZeneca. Сенатор з питань охорони здоров'я федеральної землі Ділек Калайчі заявила, що рішення ухвалено у превентивному порядку, посилаючись на нові дані про можливі побічні ефекти препарату.

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