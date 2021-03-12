Міністерство охорони здоров'я Канади заявило населенню, що вакцина проти коронавірусної інфекції компанії AstraZeneca є безпечною.

Нагадаємо, Данія і Норвегія тимчасово призупинили її використання через можливі побічні ефекти. В Австрії після вакцинації померла 49-річна медсестра, а у Данії 60-річна жінка. Причиною смертей став тромбоз.

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Міністерство охорони здоров'я Канади поінформоване про повідомлення, що стосуються небажаних явищ в Європі після імунізації вакциною від COVID-19 AstraZeneca, і хотіло б запевнити канадців в тому, що переваги вакцини як і раніше переважують її ризики,

– заявили у МОЗ.

Загалом Канада замовила 20 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, а також має отримати 1,9 мільйона доз препарату в межах ініціативи COVAX.

Тижнем раніше Канада отримала перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca, яку виготовили в Індії – CoviShield. Саме нею вакцинують в Україні станом на 12 березня.

До слова, раніше Європейське агентство лікарських засобів (EMA) також повідомило, що вакцинація препаратом AstraZeneca не підвищує ризик виникнення тромбів, застосування вакцини можна продовжувати.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу