Канада переконує у безпечності вакцини AstraZeneca від COVID-19
Міністерство охорони здоров'я Канади заявило населенню, що вакцина проти коронавірусної інфекції компанії AstraZeneca є безпечною.
Джерело:Интерфакс
Нагадаємо, Данія і Норвегія тимчасово призупинили її використання через можливі побічні ефекти. В Австрії після вакцинації померла 49-річна медсестра, а у Данії 60-річна жінка. Причиною смертей став тромбоз.
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Міністерство охорони здоров'я Канади поінформоване про повідомлення, що стосуються небажаних явищ в Європі після імунізації вакциною від COVID-19 AstraZeneca, і хотіло б запевнити канадців в тому, що переваги вакцини як і раніше переважують її ризики,
– заявили у МОЗ.
Загалом Канада замовила 20 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, а також має отримати 1,9 мільйона доз препарату в межах ініціативи COVAX.
До слова, раніше Європейське агентство лікарських засобів (EMA) також повідомило, що вакцинація препаратом AstraZeneca не підвищує ризик виникнення тромбів, застосування вакцини можна продовжувати.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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