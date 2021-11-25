Щоб позбавити страху дітей перед уколами, медики вжили додаткових заходів. Так, маленьким реципієнтам пропонують кольорові наліпки, на перегородках між медпунктами зображені єдинороги та хокеїсти.

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У холі є навіть собака, яку можна полагодити. Також медики проводять з дітьми тривалішу розмову, ніж з дорослими.

Насправді я не був наляканий, але я був у стресі,

– зізнався 10-річний Віктор, стискаючи в руках розмальовку зі словами "Браво, ви отримали свою вакцину".

Його мати Матильда пояснила, що він почував себе не у своїй тарілці, будучи єдиним, хто ще не вакцинувався проти COVID-19 у сім'ї. Для неї вакцинація сина мала сенс, оскільки з ними разом проживають літні батьки.

Прем'єр Квебека Франсуа Лего повідомив, що у середу всього за кілька годин на вакцинацію записали 115 300 дітей.

У сусідньому Онтаріо також вже почали щеплювати дітей. Найбільш густонаселена провінція Канади – Торонто – офіційно розпочне свою кампанію у четвер.

Це вперше в Канаді й початок того, що тисячі дітей у Торонто отримають найкращий захист від COVID-19 найближчими тижнями,

– йдеться у заяві мера Торонто Джона Торі.

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