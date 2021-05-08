Канада виділить іншим країнам понад 300 мільйонів доларів на боротьбу з COVID-19

Джастін Трюдо заявив, що Канада планує підтримати у боротьбі з COVID-19 країни, які розвиваються. За його словами, на це уряд виділить близько 310 мільйонів доларів США.

Прем'єр-міністр зазначив, що загально на підтримку зусиль проти пандемії коронавірусу Канада мобілізувала близько 2 мільярдів американських доларів. Про це він повідомив під час пресконференції в Оттаві.

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Аби допомогти країнам із низькими та середніми доходами отримати доступ до тестування, лікування та вакцин, ми додатково виділимо 375 мільйонів доларів (близько 310 мільйонів доларів США – 24 канал) платформі Прискореного доступу до інструментів протидії COVID-19, – сказав глава держави.

Джастін Трюдо також наголосив, що на міжнародному рівні Канада завжди твердо виступала на підтримку рівного доступу до вакцин.

Платформа Прискореного доступу до інструментів протидії COVID-19 – це механізм глобальної співпраці з метою прискорення розвитку, виробництва та забезпечення доступності тестів, лікування та вакцин проти COVID-19.

Структурою механізму є фонд COVAX, який має на меті закупити принаймні 2 мільярди доз вакцини до кінця 2021 року, зокрема 1,3 мільярда – для країн з низькими та середніми доходами.

Що таке COVAX: коротко