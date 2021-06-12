Причиною рішення стали побоювання щодо виробництва препарату в лабораторії США. Партію вакцини помістили на карантин одразу після прибуття до Канади.
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Це сталося через те, що речовину у відповідних засобах виробляють на заводі Emergent BioSolutions у Балтиморі, де виникли проблеми з контролем за якістю продукції.
"Міністерство охорони здоров'я Канади не поширюватиме отримані інвентарні запаси з метою захисту здоров'я і безпеки канадців", – зазначили у МОЗ Канади.
Водночас влада країни зазначила, що отриману партію вакцини виготовили "одночасно з забрудненими дозами", і неможливо визначити, чи відповідає вона необхідним стандартам.
Відмова від вакцин Johnson & Johnson: коротко
- На початку квітня 2021 року компанія Johnson & Johnson утилізувала понад 15 мільйонів доз вакцини, яку виготовили на заводі у Балтиморі. Причина – на заводі випадково змішали інгредієнти відповідної вакцини і препарату AstraZeneca.
- Згодом у США припинили вакцинацію відповідним препаратом через випадки тромбозу.
- Johnson & Johnson також відклала постачання вакцини до Європейського Союзу.