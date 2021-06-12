Канада відмовилася вакцинувати населення препаратом Johnson & Johnson

У Канаді відмовилися використовувати для імунізації населення понад 300 тисяч доз вакцини проти COVID-19 компанії Johnson & Johnson. Їх країна отримала у квітні 2021 року.

Причиною рішення стали побоювання щодо виробництва препарату в лабораторії США. Партію вакцини помістили на карантин одразу після прибуття до Канади.

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Це сталося через те, що речовину у відповідних засобах виробляють на заводі Emergent BioSolutions у Балтиморі, де виникли проблеми з контролем за якістю продукції.

"Міністерство охорони здоров'я Канади не поширюватиме отримані інвентарні запаси з метою захисту здоров'я і безпеки канадців", – зазначили у МОЗ Канади.

Водночас влада країни зазначила, що отриману партію вакцини виготовили "одночасно з забрудненими дозами", і неможливо визначити, чи відповідає вона необхідним стандартам.

Відмова від вакцин Johnson & Johnson: коротко