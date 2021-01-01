Канада планує запровадити необхідність надання негативного результату тесту на COVID-19. Це стосуватиметься усіх, хто приїжджає в країну.

Таку інформацію розповів під час пресконференції в Оттаві міністр міжурядових відносин Канади Домінік Леблан. Про це повідомляє 24 канал.

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Обов'язковий ПЛР-тест

За його словами, ПЛР-тест має бути зроблений за 3 дні до прибуття в Канаду. Очікують, що нові правила почнуть діяти впродовж цього тижня.

Водночас міністр громадської безпеки Канади Біл Блер наголосив, що нова вимога не замінює обов'язкового двотижневого карантину для усіх, хто приїжджає до Канади з-за кордону.

Це не альтернатива карантину, а додатковий захід безпеки,

– зазначив Блер.

Він наголосив, що уряд Канади закликає відмовитися від міжнародних подорожей у часи пандемії.

Не замінюватиме карантин

Проте нове обмеження не замінюватиме обов'язковий двотижневий карантин для всіх, хто приїжджає в Канаду. Блер відзначив: "Федеральний чи будь-який інший уряд у Канаді не може завадити канадцям подорожувати, однак ми закликаємо утриматися від усіх неважливих подорожей."

Зазначимо! З 2 січня Норвегія запроваджує обов'язкове тестування на коронавірус для всіх, хто прибуває до країни.

Також він сказав: "Якщо ви все ж змушені подорожувати, пам'ятайте, що після повернення до Канади повинні дотримуватися вказівок та перебувати у карантині 14 днів. Це не лише правильний вчинок, а й вимога закону, за недотримання якої можуть бути серйозні наслідки".

Коронавірус у Канаді: коротко