Канада вимагатиме у подорожувальників результат тесту на COVID: що відомо
Канада планує запровадити необхідність надання негативного результату тесту на COVID-19. Це стосуватиметься усіх, хто приїжджає в країну.
Таку інформацію розповів під час пресконференції в Оттаві міністр міжурядових відносин Канади Домінік Леблан. Про це повідомляє 24 канал.
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Обов'язковий ПЛР-тест
За його словами, ПЛР-тест має бути зроблений за 3 дні до прибуття в Канаду. Очікують, що нові правила почнуть діяти впродовж цього тижня.
Водночас міністр громадської безпеки Канади Біл Блер наголосив, що нова вимога не замінює обов'язкового двотижневого карантину для усіх, хто приїжджає до Канади з-за кордону.
Це не альтернатива карантину, а додатковий захід безпеки,
– зазначив Блер.
Він наголосив, що уряд Канади закликає відмовитися від міжнародних подорожей у часи пандемії.
Не замінюватиме карантин
Проте нове обмеження не замінюватиме обов'язковий двотижневий карантин для всіх, хто приїжджає в Канаду. Блер відзначив: "Федеральний чи будь-який інший уряд у Канаді не може завадити канадцям подорожувати, однак ми закликаємо утриматися від усіх неважливих подорожей."
Також він сказав: "Якщо ви все ж змушені подорожувати, пам'ятайте, що після повернення до Канади повинні дотримуватися вказівок та перебувати у карантині 14 днів. Це не лише правильний вчинок, а й вимога закону, за недотримання якої можуть бути серйозні наслідки".
Коронавірус у Канаді: коротко
- Канада ще в березні закрила свої кордони для більшості іноземців, однак ніколи не забороняла в'їзд або виїзд своїм громадянам.
- Таким чином, нові вимоги, запроваджені для убезпечення від поширення COVID-19 з-за кордону, поширюватимуться переважно на громадян й постійних жителів Канади.
- Станом на 1 січня 2021 року, у Канаді всього інфіковано 581 395 осіб. З них померли – 15 606, одужали – 489 813.
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