Канада замовила у Pfizer десятки мільйонів доз вакцини від COVID-19

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що вони уклали угоду з компанією Pfizer на поставку бустерних доз вакцини від коронавірусу протягом найближчих років.
Країна домовилась про закупівлю наступного року 35 мільйонів бустерних доз і ще 30 мільйонів – у 2023 році. Про це він повідомив під час пресконференції.
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Так, угода передбачає можливість збільшити замовлення на 30 мільйонів додаткових доз у 2022 та 2023 роках і замовити 60 мільйонів доз у 2024 році.
Pfizer – надійний партнер Канади у цій боротьбі із COVID-19, тож ми раді стати однією з перших держав, яка уклала з компанією подібну угоду на майбутнє,
– сказав Джастін Трюдо.
Варто зазначити, що Канада проводить перемовини з іншими виробниками вакцин щодо їхніх планів на бустерні дози.
Ситуація з коронавірусом у Канаді: коротко
- Станом на 24 квітня у Канаді зафіксували понад 1 мільйон 170 тисяч випадків коронавірусу.
- Перемогти хворобу змогли понад 1 мільйон 60 тисяч людей. Померли – майже 24 тисяч осіб.
- Минулої доби, 23 квітня, COVID-19 виявили у 5 825 громадян.